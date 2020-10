RKC ondanks comeback na penalty's uit de beker

Het duel tussen RKC en Cambuur werd beslist door Penaltys vergroot

De bekerwedstrijd RKC - Cambuur leek lange tijd af te stevenen op een 0-2 overwinning voor de bezoekers. Maar in de laatste vijf minuten wist de ploeg uit Waalwijk er toch nog een verlenging uit te slepen. In de verlenging werd er niet meer gescoord en dus ging een penaltyserie uitmaken wie er doorging in het bekertoernooi. Uiteindelijk was Melle Meulensteen de ongelukkige aan de kant van RKC. Zijn gemiste penalty werd de thuisploeg fataal. Wat viel er verder op tijdens een lange bekeravond?

Negen nieuwe namen

Bij RKC bleef, ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord, alleen het centrale duo achterin (Melle Meulensteen en Ahhmed Touba) in de basis staan. Verder verschenen er negen nieuwe namen aan de aftrap. Onder deze negen namen zaten twee debutanten: doelman Mike Grim (zoon van RKC-trainer Fred Grim) en middenvelder Sebbe Augustijns.

De bekerwedstrijd was een uitgelezen kans voor Grim om andere namen wat langer aan het werk te zien. Het bekertoernooi zal als 'minder belangrijk' worden beschouwd. Na de uitschakeling kan de focus volledig op lijfsbehoud in de Eredivisie.

Geen beloning

Het eerste halfuur zat vol met kansen. Vooral RKC leek op weg naar een voorsprong. Morad El Hadoutti, Richard van der Venne en Finn Stokkers waren dichtbij de openingsgoal. De thuisclub vergat echter haar overvloed aan kansen te benutten. Het is een contrast met de laatste competitieduels waarin RKC juist erg effectief was. Tegen Heracles had het bijvoorbeeld maar één schot op goal nodig om te scoren.

Het was uiteindelijk Cambuur, dat eerder al gevaarlijk werd via Mitchel Paulissen, dat na een halfuur wél een opgelegde kans wist te benutten. Maarten Pouwels mocht een voorzit vanaf de linkerkant vrij intikken. Tien minuten later was het al 0-2 via Jamie Jacobs.

Don't stop believin'

Vlak voor de tweede helft draaide de stadion-DJ Don 't stop believin' van Journey. Hoewel RKC veertig minuten lang amper een kans creëerde, bleek het nummer toch een aanzet te zijn tot hernieuwde krachten. Vijf minuten voor tijd was het Lennerd Daneels die de bal prachtig achter de Friese doelman Sonny Stevens krulde. Het was het begin van een slotoffensief van de thuisploeg. Het was Juriën Gaari die in de laatste seconde RKC op gelijke hoogte schoot.

Na de 0-2 leek er bij RKC niemand meer te geloven in een goed resultaat behalve de stadion-DJ dan. Die zal in ieder geval het nummer van Journey na woensdagavond onder de sneltoets hebben geplaatst.

Zelfde verhaal

In de verlenging werd het weer de wedstrijd zoals die in de eerste dertig minuten was. RKC had de controle over de wedstrijd en creëerde de meeste kansen. Via invallers Paul Quasten, Anas Tahiri en Cyril Ngonge was de Waalwijkse formatie wederom dichtbij een voorsprong. Geluk voor RKC was dat Cambuur zijn spaarzame kansen dit keer ook onbenut liet. Penalty´s moesten uit gaan maken wie er doorging in de beker.

Meulensteen schlemiel, geen heldenrol voor debutant Grim

Melle Meulensteen werd de schlemiel aan de kant van RKC. Waar Cambuur alle vijf de penalty´s wist te benutten, was het Meulensteen die de tweede pingel van de thuisploeg tegen de voeten van Stevens schoot. RKC-goalie Mike Grim zat er twee keer heel dichtbij, maar ook hij wist uitschakeling niet te voorkomen.

