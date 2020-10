Politieman (24) verzamelde kinderporno en had seks met 15-jarige jongens, justitie eist 4 jaar cel

Archieffoto. vergroot

Tegen een 24-jarige politieman uit Geldrop is voor de rechtbank in Rotterdam vier jaar cel geëist en tbs met voorwaarden. De man, die ook bij de scouting actief was, wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook verdenkt justitie hem van seks met drie 15-jarige jongens.

De politie kwam de man uit Geldrop op het spoor in een groot onderzoek naar kinderpornografie op het darkweb, een onderdeel van het wereldwijde web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor de zoekmachines.

De officier van justitie verweet de man dat hij tussen januari 2012 en 16 april 2019 de markt voor kinderporno in stand heeft gehouden. “Jarenlang heeft hij hierdoor het misbruiken van kinderen genormaliseerd. Verdachte heeft veel schade aangericht bij zijn jonge slachtoffers en hun omgeving.”

Schokkende ontdekking

De man zocht niet op zijn eigen computer naar kinderporno, maar gebruikte een pc van een computerstichting, waarvoor hij de apparatuur beheerde. De officier van justitie vertelde vandaag op de zitting dat het een ‘schokkende ontdekking’ was dat de man bij de politie werkt.

Op 16 april 2019 werd de man op heterdaad aangehouden en werd zijn huis doorzocht. Er stonden schermen open met daarop kinderporno. Op vier gegevensdragers werd kinderporno aangetroffen, voornamelijk materiaal met 10 tot 15-jarige jongens.

Uit het onderzoek bleek ook dat de man seksueel contact had met drie 15-jarigen. “Het is buitengewoon ernstig en zorgelijk dat verdachte is overgegaan van ‘hands-off’ naar ‘hands-on’ feiten”, meende de officier. Zo had de man onder meer triootjes met minderjarigen.

"Verdachte hielp zijn slachtoffers met hun huiswerk en regelde stageplekken voor hen"

Volgens justitie begeleidde verdachte zijn slachtoffers met hun huiswerk en regelde hij stageplekken voor hen. Zo probeerde hij een vertrouwensband met hen op te bouwen en met hun ouders.

Het OM vindt dat hij ‘uiterst berekenend’ te werk is gegaan door een ouder van een van de minderjarigen te bespelen en logeerpartijen te organiseren. Ook gaf hij hen toegang tot een server waarop veel porno stond.

De officier van justitie uitte op zitting vandaag haar zorgen: “Verdachte lijkt zich wel bewust te zijn van zijn daden, maar ziet de ernst daarvan niet in. Hij bestempelt zichzelf als slachtoffer. Zijn ontkenning is zorgelijk.”

De rechtbank doet uitspraak op 11 november.

