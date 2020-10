Man verliest dertien fietsen en zijn auto bij verkeersongeval in Tilburg

De bestuurder van een auto met Frans kenteken maakte woensdag een wel zeer onfortuinlijk ongeval mee. Niet alleen werd hij van achteren was aangereden; van zijn auto bleef weinig over en dat gold ook voor de maar liefst dertien fietsen op zijn dak.

Het verkeersongeluk gebeurde even voor acht uur op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Ter hoogte van de kruising met de Middeldijkdreef werd de man getorpedeerd door een ander voertuig. De bestuurder van die auto werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De fietslading vloog in de berm. Op foto’s is te zien dat de schade groot is. De weg lag bezaaid met glas en werd afgesloten voor verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de twee zwaar beschadigde auto’s afgevoerd.