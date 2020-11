Veul Gère en tientallen andere artiesten maken troostlied voor carnavalsvierders

Lamme Frans is een van de deelnemende carnavalsartiesten. vergroot

Dit jaar met carnaval geen traditioneel 3 Uurkes Vurraf, geen grote carnavalsoptochten en geen polonaise op de Brabantse marktpleinen of in de kroegen. Met pijn in het carnavalshart. Omroep Brabant en zo'n 25 Brabantse carnavalsartiesten vonden er wat op en doken (op gepaste afstand) de studio in. Met een prachtig troostlied kwamen ze er weer uit.

De bekende carnavalsartiesten Veul Gère zijn de initiatiefnemers van het troostlied. Het lied moet in onzekere carnavalstijden vooral troost bieden. En carnaval verbroedert. Achter de gezamenlijke artiestennaam 'Niet altijd rozengeur' gaan namelijk zo'n 25 carnavalsartiesten schuil, onder meer Veul Gère, Lamme Frans, De Deurzakkers, Ferry van de Zaande, Vieze Jack, Sjpringlaevend, en Niek en Danny.

Over verbroedering gesproken. Het nummer is gemaakt in samenwerking met Omroep Brabant. Volgens hoofdredacteur Renzo Veenstra is dat bepaald geen toeval. "We voelen allemaal het verdriet van het feest dat komend jaar niet zal zijn waar we allemaal zo op hadden gehoopt. Maar bij Omroep Brabant zit carnaval diep in het hart. En dat krijg je er nooit uit."

Carnaval is een feest van plezier en even de zorgen van alledag vergeten. De winst van het troostlied gaat naar Stichting Muziekids. De stichting wil het verblijf van kinderen in ziekenhuizen door muziek iets leuker maken. Zo is er in het ETZ Elisabeth in Tilburg inmiddels een Guus Meeuwis Muziekids Studio.

Het nummer gaat op 11 november in première. Ook de videoclip die is geregisseerd door Rob Janssen is dan te bewonderen. Wordt dus vervolgd op woensdag de 'elfde-van-de-elfde' om 11.11 uur!

