3 Brabanders naar NK afstanden, 4 vragen aan outsider Maud Lugters

Schaatster Maud Lugters uit Tilburg dit weekend op het NK

Samen met Ireen Wüst hebben ook Maud Lugters en Crispijn Ariëns dit weekend hun officiële start van het schaatsseizoen. In Heerenveen is het Nederland Kampioenschap afstanden. De 20-jarige Maud Lugters is een outsider. We stelden haar vier vragen over het NK.

Waar zit je nu?

"In quarantaine op mijn hotelkamer. Ik heb woensdag een coronatest gehad, die was gelukkig negatief. Tussendoor mag ik wat schaatsen. Vandaag begint de wedstrijdvoorbereiding en heb ik nog een coronatest. Zaterdag rijd ik dan twee keer de 500 meter, helaas zonder publiek. Ik moet er het beste van maken. "

Hoe was je voorbereiding?

"Ik heb wel kunnen trainen. In het begin moest ik alles zelf doen. De zomer was relatief normaal. Ik ben ook op trainingskamp geweest, met natuurlijk alle nodige maatregelen zoals afstand houden. Het was allemaal net ietsje anders. Nu mogen we doortrainen want wij vallen onder topsport. "

Ziet je leven er anders uit dan een jaar geleden?

"Nee het is niet echt anders. Ik heb een paar wedstrijden gereden en een aantal wedstrijden zijn geschrapt, dat wel. Voor dit NK zijn we geselecteerd op basis van gereden tijden in plaats van selectiewedstrijden. Mentaal moet ik wel schakelen, bijvoorbeeld omdat twee weken geleden de schaatskalender helemaal werd omgegooid. Verder merk ik in mijn topsportleven niet veel van de coronamaatregelen."

Wat mogen we sportief verwachten op het NK?

"Ik kom net iets tekort om mee te draaien in de top. Het NK is vroeg dit jaar en meestal ben ik pas in december of januari top. Het doel dit weekend is dat ik mezelf probeer te verbeteren. Een nieuw persoonlijk record zou mooi zijn, want mijn huidige van 39,35 seconden staat al twee jaar. En ik ga ook voor een klassering in de top 10."

De Brabantse deelnemers en hun afstanden:

Ireen Wüst uit Goirle (1000, 1500 en 3000 meter)

Maud Lugters uit Tilburg (500 meter)

Crispijn Ariëns uit Boxtel (5000 meter)

