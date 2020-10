Maak een keuze, anders word je orgaandonor: 943.200 Brabanders krijgen brief over Donorregister

De 943.200 Brabanders die nog geen keuze hebben gemaakt voor het Donorregister, krijgen vanaf deze week een brief in de bus van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inwoners van Altena zijn als eerste aan de beurt.

Als je na zes weken geen keuze hebt ingevuld, krijg je een tweede brief. Wie daarna niks invult, komt met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' in het Donorregister. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun keuze, kunnen terecht bij een bibliotheek in de buurt.

Dit vulden Brabanders in:

Op 1 oktober 2020 had ruim de helft (55,1%) van de volwassen Brabanders zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie ingevuld in het Donorregister. Deze keuzes maakten de Brabanders: