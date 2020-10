Mensen twijfelen over CoronaMelder-app: 'Mijn man doet het niet, hij wil het niet'

De CoronaMelder-app telt veel voor- en veel tegenstanders. vergroot

"Heb jij hem al gedownload?", is een vraag die je ongetwijfeld al een keer te horen hebt gekregen. De vragensteller doelt dan heel waarschijnlijk op de CoronaMelder-App van de Rijksoverheid. Een app met veel voorstanders, maar ook veel tegenstanders.

Rob Bartol Geschreven door

De app op je telefoon houdt bij of je in de buurt bent geweest van een iemand die besmet is met corona. Als je langer bij iemand in de buurt bent geweest die positief is getest, krijg je een melding. Een vernuftig stukje techniek dat verdere verspreiding van het virus kan voorkomen, maar ook een app die op veel weerstand stuit.

We vroegen het aan de bezoekers van de weekmarkt in Vlijmen: "Heeft u hem al gedownload?" Zomaar een steekproef, niet representatief en zeker niet wetenschappelijk.

Zonder uitzondering wist iedereen direct waar het over ging. "Je bedoelt de app, of nie jonge?", zegt de 80-jarige Johan. Hij vertelt meteen dat hij hem niet heeft gedownload. "Ik heb geen computer en mijn vrouw heeft wel een telefoon, maar geen app."

Op de markt in Vlijmen heeft iedereen wel een mening over de CoronaMelder-app, genuanceerde meningen en soms ook prikkelende standpunten. "Ik heb geen interesse in de app", vertelt Sander. "Als we het krijgen, dan krijgen we het toch?"

Bezoekers van de weekmarkt in Vlijmen over de CoronaMelder-app:

Wachten op privacy instellingen...

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app, meldde de NOS vandaag. Het was een schatting van Ron Roozendaal van het Ministerie van Volksgezondheid, die de leiding heeft over de app.

Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van iemand die besmet is, erkent Roozendaal. "In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct, maar in een klein deel van de gevallen was je verder weg."

Dat de CoronaMelder-app niet helemaal correct werkt is misschien wel 'koren op de molen' voor de niet-downloaders, die allemaal een andere redenen hebben om de app niet te downloaden. Het meest gehoorde kritiekpunt was het argument dat de privacy in het geding zou zijn. Ondanks een intensieve voorlichtingscampagne van de overheid is het een hardnekkig standpunt met veel aanhangers.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.