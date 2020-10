Geen pilsjes tappen, maar ouderen helpen: horeca Breda levert honderden mensen aan de zorg

Geen bier tappen, maar helpen met steunkousen aantrekken (foto: ANP). vergroot

De horeca in Breda gaat tijdelijk honderden mensen leveren aan de zorg. Het project is een idee van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Surplus, een organisatie van thuiszorg en woonzorgcentra in West-Brabant. Door het plan hoeven de horecaondernemers tijdelijk de loonkosten niet meer te betalen en krijgt zorgverlener Surplus er extra, betaalbare handjes bij.

Ze staan in Breda in de rij om deel te nemen aan dit project. Na een eerste oproep hebben zich al zoveel barkeepers, koks, bedrijfsleiders, serveersters en zelfs kroegbazen aangemeld, dat de horeca inmiddels tussen de 3000 en 3500 uur aan personeel kan wegzetten bij Surplus. "Dit is bizar veel", zegt Johan de Vos, vice-voorzitter van branchevereniging KHN in Breda. "Ik vind het echt prachtig om te zien dat onze horecacollega's hier massaal voor warm lopen en de zorg wil helpen."

Kwaliteiten gebruiken

Door de verplichte sluiting van de horeca vanwege de coronacrisis zitten medewerkers uitzichtloos thuis. Het idee is om van hun kwaliteiten, zorgen voor mensen, gebruik te maken en ze een tijdelijk baan bij Surplus in de zorg te geven.

Dat varieert van werken in de thuiszorg tot een functie als gastheer of gastvrouw in een woonzorgcentrum. Zelfs een (lichte) professionele zorgfunctie is mogelijk na een versneld opleidingstraject.

Barkeeper Kristian van Eenennaam van café Krisje legt uit waarom hij meedoet:

Surplus neemt bij de samenwerking de loonkosten van de kroegbazen en restauranthouders over. De detachering is tijdelijk, zo lang als de coronacrisis duurt. Zodra de horeca weer open mag, kan het personeel meteen in fases terug naar hun oorspronkelijke werk.

"Sommige taken kunnen ook gedaan worden door niet-zorgmedewerkers."

"Corona vraagt veel van ons allemaal", zegt Anton van Marsum, voorzitter van de Raad van Bestuur van Surplus. "Onze zorgmedewerkers willen we in deze tijd maximaal inzetten voor de dagelijkse zorgtaken en zo min mogelijk belasten met andere taken. Deze taken kunnen namelijk ook gedaan worden door niet-zorgmedewerkers. Vandaar deze samenwerking. Surplus zoekt medewerkers die haar bewoners een fijne dag willen geven en de horecaondernemers willen een situatie creëren waarin hun medewerkers aan de slag blijven."

“Ze gaan bij Surplus uit van de horecamedewerker", zegt De Vos, die zelf als kroegbaas ook participeert in het project. "Ze kijken welke functie het beste bij iemand past om teleurstellingen te voorkomen. Iedereen kan ook zelf bepalen hoeveel tijd ze er in willen steken. Sommigen gaan fulltime werken en anderen bijvoorbeeld twee dagen. Het wordt maatwerk en daar zit ook de grote kracht van deze samenwerking. Ik hoop dat dit ook landelijk navolging krijgt."

De voordelen op een rijtje:

Surplus kan op een voor hen betaalbare wijze aan (extra) personeel komen. Een horecamedewerker is door de bank genomen goedkoper dan bijvoorbeeld het inhuren van een externe arbeidskracht/zzp'er.

De ondernemer is tijdens de landelijke sluiting van de horeca voor een groot deel van zijn vaste lasten af. Loonkosten zijn namelijk een grote kostenpost. Als het ware worden de loonkosten (zoveel mogelijk) bevroren.

Het horecapersoneel behoudt zijn baan, want er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Daarnaast is de horecabaas ervan verzekerd dat zijn vaste team er nog is als de deuren weer open mogen.

Barpersoneel, dj's, koks, schoonmakers en horecabazen die doelloos thuiszitten, hebben weer het idee dat ze meedoen en zich nuttig maken voor de maatschappij. Het dient een goed doel.

Het samenwerkingsverband tussen de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en Surplus moet volgende week van start gaan.

