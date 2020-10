Rens (29) deed mee aan First Dates, maar welke mysterieuze vrouw belde hem diezelfde avond nog?

Rens (29) uit Valkenswaard is op zoek naar Sandra die hem belde (foto: Rens van de Gevel). vergroot

De 29-jarige Rens van de Gevel uit Valkenswaard deed mee aan het populaire tv-programma First Dates. En hoewel zijn blind date op niks uitliep, werd hij op de avond van de uitzending vanuit het niets gebeld door een geïnteresseerde kijkster. Dat belooft wat, zou je denken. Alleen kan Rens deze 'Sandra' nergens meer vinden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Halverwege juni reisde Rens naar Amsterdam voor de opnames van het programma en op vrijdag 11 september kon heel Nederland meegenieten van zijn blind date met Elke. "Vrienden hadden me opgegeven. Het was best spannend. De date was gezellig, maar helaas zei ze 'nee' en wilde ze niet meer op date", vertelt hij.

Horecamedewerker Rens had het op de avond van de uitzending superdruk in het Eindhovense restaurant waar hij werkt. Toch was er een belangrijk telefoontje voor hem. "Ene Sandra belde voor mij. Mijn nichtje heet zo, dus ik dacht dat er iets aan de hand was. Maar een vrouw had dus gebeld met de vraag of ik aan het werk was. Toen mijn collega zei dat ik druk was zei ze dat het belangrijk was."

Rens met zijn date. vergroot

Het was dus niet zijn nichtje aan de lijn, maar een vrouw die de uitzending zojuist had gezien en geïnteresseerd was in Rens. "Ik had in de uitzending verteld dat ik bij een Latijns-Argentijns grillrestaurant in Eindhoven werk. Dus ik denk dat ze dat heeft opgezocht en toen heeft gebeld." Rens was zo overdonderd dat hij vergat te vragen naar haar telefoonnummer of verdere contactgegevens.

Kon niet terugbellen

"Ze vertelde ook nog dat ze geen Facebook had. Toen ik om één uur klaar was met werken, hadden er al zoveel mensen naar het restaurant gebeld dat het geen doen meer was om al die nummers terug te bellen."

Rens zette ook nog een oproep voor Sandra op zijn Facebookpagina, maar zonder succes. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een dame zoveel moeite doet om mij te spreken, dus ik ben erg benieuwd wie ze is. Wie weet zit er een vervolg in." Het enige dat hij over haar weet is dat ze Brabants is, Sandra heet, ouder is dan Rens en geen kinderen heeft.

Een date in een restaurant met Sandra zit er voorlopig helaas niet in. "Maar ik hou van de natuur, dus wie weet kunnen we samen het park in of zo."

Ben of ken jij Sandra? Neem contact met ons op en wij brengen je in contact met Rens.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.