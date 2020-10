Voetganger gewond na aanrijding op zebrapad in Erp

(foto: SQ Vision/Kevin Kanters). vergroot

Een voetganger is donderdagavond rond zes uur aangereden op het zebrapad aan het Hertog Janplein in Erp. De automobilist zag de voetganger over het hoofd. Het slachtoffer raakte gewond.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er werden een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is tegen de voorruit van de auto geklapt. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is nog niks bekend.

De bestuurster van de auto bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek.

