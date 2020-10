Justus (12) bouwt zijn eigen spookhuis voor Halloween

Justus is dol op zijn zelfgemaakte weerwolf (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Als je van griezelen houdt en ook nog eens graag knutselt dan is er geen mooiere tijd dan Halloween om je helemaal uit te leven. Justus Jansen (12) uit Tilburg heeft bovendien nog eens de mazzel dat zijn pleegvader de poppen maakt in de Efteling en met plezier meebouwde aan het Halloweenspookhuis in de achtertuin. Justus is er zo trots op dat hij nu al opziet tegen het onvermijdelijke moment dat het weer afgebroken moet worden.

Zo ziet het spookhuis van Justus eruit:

Maandenlang heeft Justus eraan gewerkt en het meeste heeft hij zelf gemaakt. "Iedere dag waren we er wel mee bezig", zegt hij. Hij wil wel uitleggen hoe hij sommige poppen heeft gemaakt, maar eigenlijk moet het geheim blijven. Want dat zou de spanning bederven en daar gaat het juist om.

"Juist omdat er nu zo weinig te doen is, wilden we er dit jaar iets bijzonders van maken."

Justus en zijn pleegvader Patrick van den Nieuwenhuizen zijn gek op Halloween. "Vorig jaar vierden we het met een Halloween-etentje", zegt Patrick. Toen werd er aan tafel volop gegriezeld. "We aten krokodillenogen en heksenvingers en hadden ook Halloweenpasta", legt Justus uit.

Maar vanwege de coronamaatregelen konden ze dat gruweldiner dit jaar niet herhalen. "Juist omdat er nu zo weinig te doen is, wilden we er dit jaar iets bijzonders van maken", zegt Patrick. In zijn werkplaats gingen ze samen aan de slag. Met doeken en stofslierten bouwden ze een gangenstelsel dat meteen ook een coronaveilige looproute is. Bezoekers komen elkaar dus niet tegen, maar worden steeds dieper in de krochten van het spookhuis gezogen.

"We hebben al besloten dat we alles nog wat langer laten staan, ook na Halloween."

"Iedereen krijgt een zaklampje mee met blacklight om op de spookfiguren te schijnen." Justus brengt het alsof het een geruststelling is. Maar wie er nog aan mocht twijfelen is gewaarschuwd. Met grote halen veegt Justus roze klodders weg bij een brakend spookhoofd. "Dat is kots." Om daarna trots te wijzen op de rollende ogen tegen een achtergrond van zwart doek.

Zijn pronkstuk heeft hij bewaard tot het einde van de route. Het is een weerwolf met een bek die wijd open en dicht gaat. "Hier heb ik heel lang aan gewerkt." Justus moet er niet aan denken dat hij de wolf weer af moet breken. "Ik wil hem meenemen naar mijn kamer." Maar dat wil hij ook met het kiekeboe-spook en met het brakend hoofd.

"We hebben al besloten dat we alles nog wat langer laten staan, ook na Halloween", zegt Patrick. "Maar het spookhuis zal toch een keer dicht moeten."

Er zijn inmiddels al heel wat jonge bezoekers geweest. Maar voor volwassenen zijn Justus en zijn pleegvader streng: buiten de rondleider mogen er vanwege corona maar drie volwassenen tegelijk mee naar binnen. Die moeten wel een sterke maag hebben. En hou je regenjas aan, want ook binnen in het spookhuis komt er veel nattigheid uit de lucht vallen.

Wil je zien hoe Justus werkt, kijk dan op zijn Instagram.

