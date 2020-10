A67 bij Hapert weer vrij na ongeluk met vrachtwagen en twee auto's

Hoe het ongeluk op de A67 bij Hapert kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's zorgde vrijdagmorgen voor problemen op de A67 bij Hapert. De rijbaan in de richting van de Belgische grens was enige tijd dicht. Om halfnegen is de weg vrijgegeven.

Het ongeluk tussen Hapert en Eersel gebeurde rond kwart voor zeven. Verkeer werd tijdelijk via de vluchtstrook geleid.

De afsluiting van de rijbaan leidde tot vier kilometer file en een klein kwartier vertraging. Met het vrijgeven van de rijbaan loste de file snel op.

Twee auto's raakten bij het ongeluk op de A67 bij Hapert beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Ook de tweede auto werd na het ongeluk op de A67 bij Hapert getakeld (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De vrachtwagen raakte flink beschadigd bij het ongeluk op de A67 (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

