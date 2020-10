Noodkreet: 'Minister De Jonge zou een dagje moeten meelopen in ons ziekenhuis'

Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN Intensive Care. vergroot

De druk op de ziekenhuizen loopt door het toenemend aantal coronabesmettingen ontzettend op. "Er moet aan de noodrem getrokken worden", benadrukt Rowan Marijnissen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze roept minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op eens een dagje te komen meelopen.

In het ziekenhuis namen ze acht maanden geleden de allereerste coronapatiënt van Nederland op. Het aantal coronapatiënten nam vervolgens snel toe. Het ziekenhuis puilde uit tijdens de eerste coronapiek. Nu is het personeel bang voor een herhaling van die situatie in het voorjaar. De druk loopt namelijk steeds hoger op. Buiten de intensive care zijn al bedden klaargezet voor patiënten, als alle bedden op de intensive care bezet zijn.

Ze kunnen ieder moment nodig zijn, want die officiële ic is nu al zo goed als vol. "Dat is verschrikkelijk", vertelt Marijnissen, die ook voorzitter is van V&VN Intensive Care. "Want dit betekent dat we weer in deze situatie zitten als afgelopen voorjaar..." De reguliere zorg overeind houden, lukt in deze situatie niet. Elf van de twintig operatiekamers in Tilburg zijn al dicht.

'Dit is niet lang vol te houden'

In maart was er nog sprake van een heel snelle piek, op dit moment ziet het personeel alles geleidelijk aankomen. Dat klinkt als een betere situatie. "Maar we hebben vergeleken met maart een ander probleem: er is tegelijkertijd een hoog ziekteverzuim onder de collega's."

Dat merken ze bij de afdeling planning. "Wij proberen een weekplanning te maken, zodat iedereen weet waar er de komende week gewerkt moet worden, wat daarbij nodig is en welke bezetting er op de afdeling is", vertelt Mieke van Puijenbroek. "In de praktijk lukt dit maar voor 24 uur en in die tijd krijgen wij dagelijks weer een ziekmelding. Dit is niet lang vol te houden, nee."

Kwaliteit van zorg

En het wordt de komende weken alleen nog maar drukker, want de piek in het aantal opnames op de coronaverpleegafdeling en de ic is nog niet bereikt. Daarom nodigt Rowan Marijnissen minister Hugo de Jonge uit om eens een dagje mee te lopen.

"Ik denk dat de minister echt schrikt van het werk dat wij doen en hoe ziek de patiënten zijn. Wat ik van andere ic-verpleegkundigen uit het hele land hoor, is dat overal de druk ontzettend oploopt. Dat er aan de noodrem getrokken moet worden. Omdat de toestroom van het aantal patiënten zo ontzettend hoog is dat je nu al merkt dat je niet meer de kwaliteit van zorg kan bieden die je zou willen bieden."

