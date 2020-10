OG3NE maakt uitstapje naar Nederlandstalig: 'Weet je wat, waarom ook niet?'

Amy, Lisa en Shelley van OG3NE maken ook in isolatie muziek (foto: OG3NE). vergroot

OG3NE doet iets nieuws. De Fijnaartse zussen Lisa, Amy en Shelley brachten vrijdag voor het eerst een Nederlandstalige single uit: 'Handgeschreven kus'. "En er liggen nog wat pareltjes op de plank."

"Dit voelt heel anders dan alle andere singles die we tot nu toe hebben uitgebracht", vertelt Shelley. "Het is voor het eerst dat we iets zelf hebben geschreven, dat is er nooit eerder van gekomen. Dit hebben we ook nooit echt geprobeerd. Tot we op een gegeven moment dachten: we gaan even iets anders doen. We hadden het idee om Nederlandstalig te gaan en vervolgens hebben we ons met een klein team opgesloten in een huis ergens ver weg in Nederland. Daar zijn we een week gebleven en zijn we begonnen. We dachten: we zien wel wat eruit komt. Dat heeft heel goed uitgepakt."

Wachten op privacy instellingen...

Lisa, Amy en Shelley waren al eens eerder te horen in het Nederlands, in het tv-programma 'Beste zangers'. Daarmee maakten ze grote indruk. "Dat was heel leuk om te doen", herinnert Shelley zich. "Dit hoorde natuurlijk bij dat programma, maar we hebben er heel veel positieve reacties op gekregen. Mensen lieten ons weten dat ze het geweldig zouden vinden als we ook eens wat Nederlandstaligs zouden uitbrengen."

"Er liggen nog wat pareltjes op de plank."

Ze benadrukt dat de zussen nog steeds 'een beetje de ambitie hebben' om iets in het buitenland te doen. "Als je Nederlandstalig zingt, kun je dat natuurlijk niet uitbrengen in het buitenland. Alleen, we zitten nu in een heel gekke tijd. We kúnnen niet eens weg als we de mogelijkheid zouden krijgen. En we hebben zo'n fijne fanbase hier in Nederland dat we dachten: weet je wat, waarom ook niet?"

Shelley vond het wel spannend. "Ik dacht: jeetje, is dit een goede stap? Maar nu ik de liedjes heb gehoord die we nu allemaal hebben gemaakt, denk ik: ja, dit is een heel goede stap geweest." En dus heeft het muzikale drietal nog meer Nederlandstalige liedjes geschreven. "Er liggen nog wat pareltjes op de plank."

"Dit is niet een waargebeurd verhaal van ons, hoor."

Of er een volledig album in het Nederlands komt, weet Shelley niet. "We hebben nu wel een aantal liedjes, we hebben maar een week op locatie gezeten. Voor een album heb je misschien nog wat meer materiaal nodig. Maar wie weet, het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar voorlopig focussen we ons op 'Handgeschreven kus'."

De nieuwe single gaat over een meisje dat sinds haar vroege jeugd gescheiden is van haar broer. "Maar dit is niet een waargebeurd verhaal van ons, hoor", lacht Shelley. "We wilden gewoon niet een clichéverhaal bedenken. We wilden een mooie betekenis geven aan onze liedjes en dat is bij deze ook wel goed gelukt."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.