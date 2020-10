WAKKER! steekt de zorg een hart onder de riem

Tijdens de eerste coronagolf klapten we nog massaal voor de zorg, maar tijdens deze tweede golf lijkt het wel alsof de zorgmedewerkers een beetje aan hun lot worden overgelaten. Dat moet niet kunnen, vinden Koen en Daisy van de ochtendshow WAKKER! op Omroep Brabant radio. Daarom gaan ze maandag vol voor de zorg.

De ziekenhuizen lopen weer vol, verzorgingshuizen vechten om het virus buiten de deur te houden en het openbare leven was nog nooit zo saai. Corona overvalt ons voor de tweede keer. Waar we tijdens de eerste golf massaal klapten, koekjes bakten, optraden en lof hadden voor zorgmedewerkers, lijkt de moraal nu aan het breken.

Er wordt gekibbeld over zorgsalarissen en zorgmedewerkers zitten zelf thuis: geveld door het virus of amper mentaal hersteld van de eerste golf.

Via WAKKER! kun je de zorg een hart onder de riem steken. Bel maandagochtend tussen zes en tien uur naar de studio (0909-1230909) of stuur dit weekend al een appje (06-57328203). Je kunt ook een bericht sturen via Messenger .

Voor wie is je boodschap? Voor een speciale zorgmedewerk(st)er of voor een hele instelling? Misschien ook wel gewoon voor iedere kanjer! Koen en Daisy horen het heel graag! Natuurlijk kun je ook je plaat aanvragen en aan iemand opdragen. Zo laten we de zorg weten dat we aan ze denken. Ook tijdens deze coronagolf.