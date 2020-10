Het gaat dit seizoen niet vanzelf bij Willem II: 'We moeten er harder voor werken'

Teleurstelling bij Jordens Peters tijdens het 0-0 gelijkspel in Zwolle (foto: ANP). vergroot

Willem II draait dit seizoen nog niet lekker. Van de zes wedstrijden tot nog toe, werd er maar een gewonnen. En de komende tegenstanders zijn niet de minsten: Vitesse en PSV. Toch is er Tilburg nog genoeg vertrouwen. "Ik heb het gevoel dat we elke wedstrijd kunnen winnen."

Fabian Eijkhout Geschreven door

“Het beste wat je kan doen is een wedstrijd winnen, dat is het beste medicijn als het even wat minder gaat”, zegt trainer Adrie Koster over de manier om de mindere fase een halt toe te roepen. “En daar doen we dan ook alles aan.”

Aanvoerder Jordens Peters merkt dat er een ander verwachtingspatroon is na twee goede seizoenen, waarin de ploeg zelfs Europees voetbal haalde. “We leggen onszelf die druk ook op. We willen meedoen om de play-offs voor Europees voetbal. Dat kan nog steeds, maar we moeten wel verder weg zien te komen van die onderste plekken. Als je daar blijft hangen krijg je minder vertrouwen en zit het vaker tegen.”

"Dit jaar kost het veel meer moeite. We moeten er harder voor werken."

“Vorig jaar stapten we na wedstrijden van het veld en hadden we het gevoel dat het geen energie had gekost, terwijl we wel met 3-0 wonnen. Naar dat gevoel wil je op zoek. Dit jaar kost het veel meer moeite. We moeten er harder voor werken. Dus zit er maar één ding op: er harder voor werken”, zegt Peters met een glimlach én een serieuze toon tegelijk.

Wachten op privacy instellingen...

Zaterdag ontvangt Willem II Vitesse, een week later gaan de Tilburgers op bezoek bij PSV. Op papier een heel zwaar programma.

Trainer Koster is onder de indruk van de ploeg uit Arnhem. “Het is een topploeg op dit moment, een heel dynamische ploeg. Ik kijk er wel naar uit om tegen ze te spelen. Vitesse is sowieso een lastige tegenstander voor ons, dat blijkt wel uit de statistieken”, wijst Koster naar het feit dat de laatste thuiszege op Vitesse bijna tien jaar geleden is.

Ook Peters is positief over Vitesse. “Ik vind ze de verrassing van het seizoen tot nu toe. Ze hebben PSV en Ajax al gehad, maar staan nog steeds op die gedeelde eerste plek. Maar het zijn niet alleen de uitslagen, ook hoe ze spelen. Ze spelen een heel ander systeem en dat voeren ze perfect uit. Er zijn veel tegenstanders die het daar moeilijk mee hebben.”

"Als je vroeger naar dit schema keek waren het bonuspunten, nu niet."

Ondanks de mindere resultaten en het spel dat niet altijd even goed is, kijkt Peters vol vertrouwen uit naar het duel van zaterdagavond. "Dat is misschien het goede gevoel van de laatste jaren, dat je hebt meegenomen. Als je vroeger naar dit zware schema keek waren dit bonuspunten. Nu heb ik het gevoel dat we elke wedstrijd kunnen winnen en het is aan ons of dat ook echt gaat gebeuren. Daar moeten we hard voor werken.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.