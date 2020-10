Een schildpad die zijn middelvinger opsteekt en meer grappige dieren vastgelegd [FOTO’S]

Volgende Vorige vergroot 1/6

Soms heb je van die momenten als fotograaf dat alles perfect op z'n plek valt en dat je een prachtige foto maakt. En soms maak je nog iets veel mooiers: een grappige foto. In Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan in Tilburg kun je die toevalstreffers van natuurfotografen bekijken.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Of het nou de foto is van de vis die breeduit lacht of die van het olifantje dat op zijn slurfje valt, allemaal hebben ze iets bijzonders en grappigs. Volgens directeur Fiona Zachariasse van het Natuurmuseum Brabant is dat precies de bedoeling van de tentoonstelling met foto's van de Comedy Wildlife Photography Awards. "We willen de vreugde die in de natuur zit, aan mensen te laten zien.''

Een beetje lachen om de natuur is iets wat we dit jaar extra nodig hebben. ''Ik denk dat iedereen op dit moment iets vrolijks kan gebruiken.'' Misschien wel omdat we in 2020 niet zoveel mochten, deden er veel meer professionele en amateurfotografen mee aan de wedstrijd. De keuze voor de jury was enorm. Zo'n 7000 foto's werden van over de hele wereld ingestuurd. De een nog mooier dan de ander. Uiteindelijk kwamen er maar 44 in de finale.

Directeur Fiona Zachariasse koos haar top 5:

Maar wat maakt iets nou een topfoto? "Meestal is het een kwestie van toeval. Er gaat heel veel tijd in zitten. Rustig kijken naar dieren, op de juiste plek zijn. Maar of je zo'n vrolijke foto kunt maken, dat is puur toeval."

"Mijn favoriet wisselt een beetje met mijn stemming."

Toeval of niet, vrolijk word je er wel van, kan directeur Fiona Zachariasse beamen. De foto waar ze het meest blij van wordt, kan ze niet zo 1-2-3 benoemen. "Mijn favoriet wisselt een beetje met mijn stemming. Er zijn verschillende soorten grappige foto's. Soms is het fysieke humor, soms is het dat een dier een raar gezicht trekt en soms is het een situatie waar je iets menselijks in herkent. Dus voor mij verandert dat met de dag.''

De tentoonstelling loopt nog tot in mei 2021.

