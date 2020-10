NAC mist tegen NEC fitheid, frisheid en power: 'Pijnlijke constatering'

NAC verloor met 1-0 van NEC (foto: OrangePictures). vergroot

Het coronaleed bij NAC lijkt geleden. Nadat de selectie enkele weken flink last had van het virus zijn nagenoeg alle manschappen van trainer Maurice Steijn weer aan boord. Maar dat resulteerde vrijdagavond nog niet in een goede uitslag. De ploeg verloor in Breda met 0-1 van NEC en speelde een groot deel zwak. Een aantal zaken die opvielen.

Ronald Strater Geschreven door

Corona tombola

De corona tombala draait door in het betaalde voetbal. Na NAC, dat de afgelopen weken veel spelers moest missen door het virus, was in Keuken Kampioen Divisie nu tegenstander NEC aan de beurt. De club uit Nijmegen kon in Breda niet beschikken over acht spelers omdat die in thuisquaranrtaine moesten. Dat is voetbal anno 2020, waarin eht steeds vaker de vraag is over welke spelers NAC of de tegenstander kan beschikken. En door de contra-coronatesten ook nog vaak op het laatste moment.

Bijna op oorlogssterkte, maar ook verzwakte spelers

Waar NEC vrijdagavond het haasje was, kon NAC na alle coronaperikelen nagenoeg weer op volle oorlogsterkte aantreden. Alleen de basisklanten Kaj de Rooi, Nacho Monsalve en Moreno Rutten ontbraken nog in de wedstrijdselectie. Maar met bijvoorbeeld Haye en Immers weer in de ploeg kreeg het elftal en vooral het middenveld weer ballen. Dat manifisteerde zich alleen in de eerste helft, want na rust zakte NAC door de ondergrens. Een aantal spelers was vanwege de naslepende coronatoestanden nog altijd niet op krachten, liep daarom na enige tijd op het tandvlees en het elftal als geheel mist ritme.

Volgens coach Maurice Steijn ontbak het NAC tegen NEC aan fitheid, frisheid en power.

Wachten op privacy instellingen...

Zwak spel NAC

Toch mag corona zeker niet alleen als excuus gezien worden voor de vier nederlagen op rij (3x competitie, 1x beker), want er werd door de ploeg bij tijd en wijle ondermaats gepresteerd. Tegen NEC kwam NAC vroeg op achterstand. Al na acht minuten mocht Terrel Ondaan betrekkelijk eenvoudig de 0-1 inschieten, al ging daar wellicht een overtreding aan vooraf.

Na de goal zakte de Nijmeegse ploeg in en ging vanuit de counter opereren. Voor rust glipte NAC nog weleens een enkele keer langs die muur, maar in de tweede helft had de ploeg er geen enkel antwoord meer op en ging zelfs door de ondergrens. Schrikbarend was in het tweede bedrijf namelijk het aantal kansen dat NEC nog kreeg. NAC is weliswaar aan de beterende hand, maar er is nog veel werk aan de winkel.

NAC-spits Sydney van Hooijdonk voelde zich rot na afloop van de wedstrijd.

Wachten op privacy instellingen...

Neerwaartse spiraal

NAC won de eerste zes wedstrijden van de competie en stond lang fier bovenaan. Nu na drie nederlagen is de ploeg afgezakt naar een vijfde plek. "Het ligt absoluut niet alleen aan corona", zegt middenvelder Lex Immers, die er al vroeg helemaal doorheen zat. "En daar wil ik eigenlijk ook niet meer over praten. We moeten nu als groep aansterken en volgende week drie punten pakken tegen MVV."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.