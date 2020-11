Brabantse superfan Johan over dood Sean Connery: 'Hij had ontzettend veel charisma'

James Bond-fan Johan Antens. vergroot

De Schotse acteur Sean Connery is overleden. De eerste ‘James Bond’ werd negentig jaar. Superfan Johan uit Baarle-Nassau blikt terug op zijn favoriete Bond. "Hij heeft echt een trend gezet en bepaald hoe de rol gespeeld moet worden."

Een grotere fan van James Bond is er in Brabant misschien niet. Johan Antens is lid van de Nederlandse James Bond-vereniging. Hij reisde de wereld over voor bijeenkomsten en premières van verschillende films.

Het nieuws over de dood van Connery komt niet onverwacht. “Op die leeftijd kun je zoiets verwachten. Gezien zijn leeftijd en zijn teruggetrokkenheid van de afgelopen jaren, is het geen hele grote schok.”

Imposante man

Connery speelde de geheim agent van 1962 tot 1983 in zeven films. “Connery had echt uitstraling. Als die ergens binnenkwam, zag iedereen het. Hij had stijl en charisma. Ik heb hem nooit mogen ontmoeten, maar het leek me een imposante man. Het is toch een jeugdheld van wie je afscheid moet nemen.”

Johan is zelf 39. De Bonds van zijn jeugd waren Timothy Dalton en Pierce Brosnan. “Maar Connery was mijn favoriet. Hij deed ook veel voor de Schotse gemeenschap.”

Goldfinger

Connery's derde film als James Bond, Goldfinger, is de favoriet van de fan uit Baarle-Nassau. “In die tijd had je nog niet veel special effects. Maar de opbouw van de film is zo goed en het verhaal zit prima in elkaar.”

Bij de dood van Roger Moore in 2017 organiseerde de Nederlandse fanclub een filmvertoning in Amsterdam. Vanwege corona kan dat nu niet worden gedaan. “Maar hopelijk kunnen we online iets organiseren. Dat we thuis op hetzelfde moment dezelfde film kijken.”

