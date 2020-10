Agenten stoppen illegale coronafeestjes Breda: 'Ze vonden het onzin dat we dit deden, ongelofelijk'

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

Agenten hebben vrijdagnacht op meerdere locaties in Breda illegale feestjes moeten stoppen. "Op de Epelenberg was het twee keer raak", laat een agent weten. Daar vierden studenten een feestje. Op het Minervum was een bedrijfsgebouw ingericht als café. "De coronamaatregelen zijn niet voor iedereen even duidelijk", verzucht de agent.

Op beide locaties zagen de agenten dat de mensen dicht bij elkaar zaten of stonden - in plaats van op de gevraagde anderhalve meter afstand - en 'totaal geen rekening hielden met de geldende maatregelen'.

Slechts van een enkeling begrip

"Toen wij hen hierop aanspraken, kregen we slechts van een enkeling begrip. De meesten vonden het echter maar onzin. Wij vinden het ongelofelijk dat hier op deze manier op wordt gereageerd. Zorg dat je je aan de regels houdt."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.