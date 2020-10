Inbreker jaagt bewoner huis Huijbergen stuipen op het lijf, slachtoffer sluit zich op in badkamer

Een inbreker heeft de bewoner van een huis in Huijbergen vrijdagnacht de stuipen op het lijf gejaagd. De bewoner werd rond drie uur 's nachts wakker van gerommel en belde de politie.

Kat in het nauw

Toen de eenheden aanreden, hoorden ze van de bewoner dat er iemand zijn huis was binnengekomen. Het slachtoffer sloot zich vervolgens in de badkamer op.