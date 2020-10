Drie auto's door brand verwoest in Tilburg, politie vindt molotovcocktail

In de Cobbenhagenlaan in Tilburg gingen vrijdagavond twee auto's in vlammen op (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

In Tilburg zijn vrijdagavond drie auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat er vanuit dat er sprake is van opzet.

Rond halfacht werd de eerste autobrand ontdekt, aan de Buurmalsenstraat. Een getuige zag twee mannen - die een capuchon over hun hoofd droegen - en plots een steekvlam onder de auto. Daarna renden de mannen snel weg.

Verband

Rond kwart voor elf was het opnieuw raak, toen in de Professor Cobbenhagenlaan. Daar werden twee auto's door brand verwoest. Agenten vonden daar benzine en de resten van een molotovcocktail.

De politie doet onderzoek. "Het is nog niet duidelijk of de branden op de twee verschillende adressen met elkaar in verband staan."

Agenten vonden in de Cobbenhagenlaan spullen die met de brand verband kunnen houden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

