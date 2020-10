Fietspaden Baarle-Nassau slechtst verlicht van heel Brabant, hoe zit het in jouw gemeente?

Niet alle Brabantse fietspaden zijn goed verlicht. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De gemeente Baarle-Nassau heeft zeer slecht verlichte fietspaden. Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond. Alleen Ameland en Schiermonnikoog scoorden nog slechter.

In veel Brabantse gemeentes is minder dan de helft van de fietspaden niet goed verlicht. Toch is dat volgens Jaap Kamminga van de Fietsersbond niet per se heel raar. ''Zeker in landelijke gebieden zijn er goede redenen om verlichting terug te schroeven. Als er te weinig wordt gefietst, zijn de straatlantaarns al gauw lichtvervuiling.''

Grote steden goed verlicht

In de grote steden zijn juist veel verlichte fietspaden. Lichtstad Eindhoven, Tilburg en Den Bosch zweven allemaal tussen de 75 en 80 procent. Ook Waalwijk en Veldhoven doen het heel goed.

Baarle-Nassau bungelt niet alleen in Brabant, maar ook in heel Nederland onderaan de lijst. Slechts 2,3 procent van de fietspaden is hier goed verlicht. Ook de gemeenten Heeze-Leende en Sint Anthonis behoren in de top drie van slechtst verlichte Brabantse fietspaden.

Ben jij benieuwd of de fietspaden in jouw gemeenten goed verlicht zijn? Check het in het klikbare kaartje hieronder:

