Jongen (12) met 18 nitraten opgepakt in Zevenbergen

Inwoners van Zevenbergen kampen met fikse vuurwerkoverlast. Vrijdagavond ging de politie op pad in de hoop wat onruststokers aan te pakken en met succes. Een jongen van twaalf werd staande gehouden en had maar liefst achttien nitraten op zak.

Dinsdag riep de gemeente Moerdijk inwoners van Zevenbergen op om melding te maken van vuurwerkoverlast en -schade. Want al is het pas over twee maanden oud en nieuw, de knallen vliegen inwoners al geruime tijd om de oren.

Betrapt

Even later kreeg de politie een tip waar iemand vertelde dat een van de jongens aan het rondneuzen was in een bosje. Het leek alsof hij iets verstopte of zocht. Toen een van de agenten vroeg wat de jongen aan het doen was, nam hij de benen.