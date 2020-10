Kaarsenmaker Bolsius verhuist productie van Boxmeer naar Polen, 108 medewerkers op straat

Kaarsenmaker Bolsius verhuist de productie van kaarsen van Boxmeer naar Polen. Dat gebeurt gefaseerd in 2021. Alle 108 medewerkers die op de locatie Boxmeer verliezen hun baan.

De productiekosten liggen in Polen een stuk lager. Daardoor kan het bedrijf haar concurrentiepositie houden. Het bedrijf is overigens gezond, zegt de directeur tegen de krant . De medewerkers zijn deze week op de hoogte gebracht van het slechte nieuws.

Bolsius heeft in Nederland nog een vestiging in Schijndel (hoofdkantoor), Roermond en een opslaglocatie in Moerdijk. Het bedrijf werd door Antoon Bolsius in 1870 opgericht in Schijndel.