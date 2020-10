Uitslaande brand verwoest garage en twee auto's in Deurne

Bij de brand in Deurne gingen twee auto's verloren (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

Een vrijstaande garage aan de Rembrandt van Rijnstraat in Deurne, waarin twee auto's stonden, is zaterdagmorgen door brand verwoest. Bij de brand is iemand gewond geraakt. Dit slachtoffer is via de huisartsenpost doorverwezen naar de spoedeisende hulp.

De brand werd rond elf uur 's ochtends ontdekt. De brandweer rukte met groot materieel uit en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een schuur van de buren of huizen.

Bij de brand kwam veel rook vrij:

Veel rook

De brand zou begonnen zijn bij een van de auto's in de garage. "Bij de brand kwam veel rook vrij", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Maar we hebben geen gevaarlijke stoffen in de omgeving gemeten."

De brandweer bestreed het vuur aan de Rembrandt van Rijnstraat in Deurne (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

De brand was om kwart voor een 's middags geblust. "Maar de brandlucht kan nog wel even aanhouden."

De brandweer bij de Rembrandt van Rijnstraat in Deurne (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

