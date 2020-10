'Gedumpte vaten drugsafval in het buitengebied van Helenaveen geprobeerd in brand te steken'

De vaten drugsafval die vrijdagochtend werden ontdekt in het gebied tussen Helenaveen en Griendtsveen zijn geprobeerd in brand te steken. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Horst aan de Maas, waar Griendtsveen onder valt, zaterdag weten.

"Dat in brand steken mislukte", laat de woordvoerder weten. "Maar de vaten zijn wel gaan lekken, dus moet de bodem gesaneerd worden. Dit is al de derde dumping in korte tijd in de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente draait uiteindelijk op voor de kosten, en dus de inwoners."