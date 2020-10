Selina (19) liep tweedegraads brandwond op door gebruik van lachgas, nu wil ze anderen waarschuwen

Selina gebruikte zes dagen per week lachgas. (Foto: ANP) vergroot

Een gigantische brandblaar en heel veel pijn. Dat is wat de 19-jarige Selina* uit Eindhoven overhield aan haar vele avontuurtjes met lachgas. Nu is ze er helemaal klaar mee en wil ze graag aan jongeren laten zien hoe gevaarlijk het spul is. "Ik zit nog steeds aan de antibiotica."

Madhavi Raaijmakers

Selina woont samen met haar moeder in Eindhoven. Ze is net klaar met haar opleiding sociaal-maatschappelijke dienstverlening. In het weekend werkt ze bij een tankstation en doordeweeks is ze vrij.

Maandag tot en met vrijdag zijn voor haar ‘weekend’ en dan spreekt ze veel af met vrienden. In die ‘weekenden’ is ze lachgas gaan gebruiken.

"Het werd een soort gewoonte."

''Je rolt er gewoon een beetje in’’, vertelt Selina nuchter. ''Ik zal niet zeggen dat ik het ben gaan gebruiken omdat mijn vrienden het ook deden. Dat vind ik te makkelijk. Ik wist wel dat het geen goed spul was, maar niet dat je er zo makkelijk aan verslaafd kon raken.’’

Al snel hangt Selina zes dagen in de week de hele nacht op straat of bij vrienden rond. Steeds wordt lachgas gebruikt en ze komt vaak pas op zeven uur 's ochtend weer thuis. ''Het werd een soort gewoonte. Een drankje met een ballonnetje erbij. Ik dacht dat ik het nodig had om het leuk te hebben.’’

''Ik ben wel een keer of tien naar de huisarts geweest."

Vijf weken lang gaat het zo door. Tot het twee weken geleden gruwelijk misgaat. Selina heeft weer een avondje met vrienden en ze hebben een tank lachgas besteld. ''Ik klemde de fles tussen mijn benen. Iemand anders maakte de fles verkeerd open, precies toen ik een ballon wilde vullen. Door de druk spoot het ijskoude gas eruit, recht op mijn bovenbeen.’’

Het deed meteen veel pijn, maar de brandwond was in het begin alleen nog maar flink rood. Na een poosje werd het erger en kwam er een grote blaar op. ''Ik ben wel een keer of tien naar de huisarts geweest. Net toen ze me wilde doorsturen naar een specialist begon het te genezen. Ik heb wel veel pijn en zit nog steeds aan de antibiotica.’’

Onderaan het verhaal is een foto van de brandwond te zien. Deze kan als schokkend worden ervaren.

"Ik ben enorm geschrokken en wil niks meer met lachgas te maken hebben."

Dat haar studie in het maatschappelijk werk en haar drukke weekendbestedingen niet helemaal met elkaar lijken te rijmen, snapt Selina ook. ‘’Daarom ben ik nog niet meteen werk gaan zoeken. Ik moet eerst zorgen dat het beter gaat met mij voor ik weer echt kan gaan werken.''

Haar verhaal wil ze graag vertellen om anderen duidelijk te maken hoe gevaarlijk lachgas is. ''Sinds die brandwond ben ik helemaal omgeslagen. ’Ik ben enorm geschrokken en wil niks meer met lachgas te maken hebben. Ik hoop dat jongeren die dit zien en zelf gebruiken ook dat besefmoment krijgen.''

De brandwond van Selina. (Foto: Selina) vergroot

*Omroep Brabant heeft een fictieve naam gebruikt in het verhaal. De echte naam van Selina is bekend bij de redactie.

