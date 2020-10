Motorrijder gewond bij botsing met auto in Eindhoven

De motorrijder raakte gewond.(Foto: Dave Hendriks/SQ Vision) vergroot

Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt aan zijn been. Dat gebeurde op de Tongelresestraat in Eindhoven waar de motorrijder tegen een auto botste. De gewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk liep ook een geparkeerde auto schade op. Het is onduidelijk waardoor de motor en auto tegen elkaar zijn gebotst.

Een bergingsbedrijf heeft zowel de motor als de auto afgevoerd. Ook het wegdek moest worden gereinigd omdat er olie was gelekt.

