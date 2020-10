Te druk in het Bredase Mastbos: blijf weg

Foto: Henk Voermans vergroot

Door het mooie weer trekken mensen er massaal op uit. In het Bredase Mastbos was het zaterdagmiddag zo druk, dat er een code rood van kracht was. Het advies luidt dan: blijf weg en zoek een andere plek op om te wandelen.

Malini Witlox Geschreven door

De waarschuwing werd afgegeven door Visit Brabant dat hiervoor een Brabantse Druktemeter heeft.

"Het is te druk in in het Mastbos in Breda. We vragen je elders te recreëren", werd rond drie uur ook via Twitter gewaarschuwd. Op 18 oktober werd ook al een waarschuwing afgegeven.

In de andere bossen in Brabant waren er geen problemen.

Wachten op privacy instellingen...





Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.