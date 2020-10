Dansers Tommy & Rowan winnaar van Holland’s Got Talent 2020 en krijgen 50.000 euro

Tommy en Rowan wonnen Holland’s Got Talent 2020. Foto: RTL. vergroot

De vrienden Tommy Heeffer (17) uit Bergen op Zoom en Rowan van den Boomen (16) uit Tilburg hebben zaterdagavond de finale van Holland’s Got Talent 2020 gewonnen. Ze versloegen in het RTL-programma zeven andere finalisten.

Malini Witlox Geschreven door

Presentator Humberto Tan vertelde de dansers dat zij de wedstrijd hadden gewonnen en gaf hen de hoofdprijs: een cheque ter waarde van 50.000 euro.

"Wij vonden het beiden heel bijzonder om mee te doen aan Holland’s Got Talent, een ervaring die we nooit meer gaan vergeten. We hebben samen heel veel getraind, elke dag meerdere uren omdat we elke show zo perfect mogelijk wilde maken. Onze band is hierdoor nog sterker geworden", zeggen de twee deelnemers.

'Mensen helen met dans'

Het geld steken ze deels in hun studie als danser. "Wij gaan met het geld dat we gewonnen hebben onze studies betalen zodat we nog verder kunnen groeien als danser. Wij willen ook een deel gebruiken om te investeren in onze shows en in een speciaal programma waarbij we door middel van dans mensen kunnen helen en helpen. Ook kunnen wij nu meer leuke dingen doen met onze familie."

De winst is de beste beloning voor hun harde werk, stellen ze. "We vinden het misschien wel het allermooiste dat we door middel van Holland’s Got Talent zoveel mensen hebben kunnen bereiken en raken, dat is voor ons nog steeds het allerbelangrijkste. "

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.