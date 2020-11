Ruzie leidt tot steekpartij in Eindhoven, 17-jarige jongen aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven is zaterdagnacht een 23-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Die vond rond halfdrie plaats, vlakbij de Echternachlaan. Een 17-jarige jongen is maandagochtend aangehouden.

Volgens de politie was er voor de steekpartij ruzie op straat. Hierbij waren meerdere mensen betrokken.

Onderzoek

Waarover die ruzie ging, wordt onderzocht. Het slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis rijden om zich daar te laten behandelen aan zijn verwondingen. In de loop van de zondag bleek dat de 17-jarige jongen bij de ruzie betrokken was. Daarop werd hij maandagochtend thuis aangehouden.

In de nacht van zondag op maandag werd in de Echternachlaan een huis en een auto beschoten. Een woordvoerster laat weten dat beide gebeurtenissen 'vooralsnog afzonderlijk worden onderzocht'. "Maar mochten er ergens raakvlakken lijken te zijn, gaan we daar natuurlijk nadrukkelijk naar kijken. "

