Hoogeloonse verkoopt duurzame kerstbomen: één voor jou, vijf voor anderen

Marieke verkoopt duurzame kerstbomen. vergroot

Als marktonderzoeker in de tuinbouw was de eerste klus die Marieke van Dijk uit Hoogeloon ooit aannam een onderzoek naar kerstbomen. Nu heeft ze een project bedacht voor duurzame kerstbomen. Onder een boom heet de onderneming, waarbij er één boom naar de klant gaat en er elders op de wereld vijf nieuwe bomen worden geplant.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"De liefde voor bomen is begonnen in het Westland, waar ik oorspronkelijk vandaan kom", vertelt Marieke. en de liefde voor alles wat groeit en bloeit zit diep. "Bomen staan ervoor dat je mensen samen wilt brengen, maar in coronatijd kan dat niet."

Op deze manier kun je toch iets doen voor arme mensen die wat hulp kunnen gebruiken, aldus Marieke. "We werken samen met organisaties die de lokale bevolking helpen, zodat zij ook werk en inkomen hebben en voor zichzelf kunnen zorgen."

"Ze kunnen overal geplant worden, tot aan Nepal toe, waar het maar nodig is."

"We gaan voor een inclusieve samenleving, waar iedereen een plek verdient en waar iedereen recht heeft op eten, drinken, een dak boven het hoofd", vertelt Marieke.

De bomen worden geplant door Eden projects. "Ze kunnen overal geplant worden, tot aan Nepal toe, waar het maar nodig is." Van Dijk beheert de handel niet alleen. "Dat zou niet te doen zijn nee. Ik werk met zes partners en drie geweldige stagiaires."

"Zo bijzonder om die boom te zien staan."

Zelf heeft ze ook een bijzondere boom die speciaal voor haar is. "Ik kom uit Honselersdijk en woonde naast het ouderlijk huis van mijn vader. In die tuin staat een perenboom van honderd jaar oud. Als ik thuiskom en naar rechts kijk vind ik het zo bijzonder om die boom te zien staan, waar mijn vader en mijn voorouders ook al onder zaten en samenkwamen. Dat doet me wat."

De bomen van Marieke van Dijk zijn online te bestellen "Dat is ook nog eens coronaproof, want ze worden bezorgd, dus mensen hoeven niet naar tuincentra in lange rijen te staan", aldus de handelaarster.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.