Fan begint petitie om Woudrichem-serie Dokter Tinus terug op tv te krijgen: 'Ga door met de strijd'

Voor eens en altijd het huis van dokter Tinus. vergroot

Bijna drie jaar geleden viel definitief het doek voor de populaire SBS6-serie Dokter Tinus. De serie werd zes seizoenen lang opgenomen in Woudrichem, het vestingstadje dat in de goed bekeken serie Wourkem heet. Volgens superfan Jöel Knobbe eindigde het zesde en laatste seizoen van de serie onverwachts en met een raar open einde. “Dat was niet het einde wat het had moeten zijn”, vertelt Jöel. Hij is een online petitie gestart om Dokter Tinus terug op tv te krijgen.

Rob Bartol Geschreven door

Recent heeft Jöel alle 72 afleveringen, in een tijdsbestek van veertien dagen, teruggekeken en kwam hij tot de conclusie dat het verhaal nog niet klaar was. “Ik wil met de petitie bereiken dat de fans het slot krijgen, wat ze verdienen”, vertelt hij strijdvaardig. “De petitie blijft net zolang online tot de serie weer terugkomt. Ik ga door met de strijd.” Een strijd die hij voert vanuit de Friese hoofdstad Leeuwarden.

"Het was inderdaad een verhaal met een open einde."

Herman van Diejen, die met zijn bedrijf First Class entertainment, nog steeds Dokter Tinus wandelingen verzorgt in het vestingstadje, weet van de petitie en is er positief over. “Ik zou het wel leuk vinden, want het was inderdaad een verhaal met een open einde.”

Of de actie van Jöel een kans van slagen heeft is hij wat twijfelachtig. “Ik denk dat het een Mission Impossible is om de cast, inclusief hoofdrolspeler Thom Hoffman, weer bij elkaar te krijgen. Na het besluit om definitief te stoppen, is iedereen elders aan de slag gegaan. Maar niet geschoten is altijd mis”

"Ik ga door met de strijd."

Het is na het verdwijnen van de televisieserie wel stiller geworden in Woudrichem. In de seizoenen dat de serie werd uitgezonden kwamen veel fans naar het stadje, zeker in de zomerperiode. Jarenlang was het meest gefotografeerde huis in Woudrichem het huis van Dokter Tinus, waar in werkelijkheid een gepensioneerde huisarts woont die daar zijn praktijk had. Zijn huis staat in het vestingstadje tegenwoordig bekend als ‘het huis van Dokter Tinus.’

Het meest gefotografeerde huis van Woudrichem. vergroot

In het etmaal dat de petitie online staat heeft het echter nog geen hordes ondertekenaars opgeleverd. “Ik vind het zelf erg meevallen”, zegt Jöel die aanvankelijk de petitie was opgestart onder een andere naam. “Ik had er zelf niet veel van verwacht, dus alles valt mee. In ieder geval wordt er nu over de petitie geschreven en gepraat. Dat betekent meer bekendheid én dat kan zeker voor fans de aanleiding zijn om zich bij dit initiatief aan te sluiten.”

Het is Jöel ‘om het even’ wie een zevende seizoen gaat maken en uitzenden, maar als het ooit zover komt dan ambieert hij wel een klein rolletje in de nieuwe serie. Of hij weleens in Woudrichem is geweest? “Daar ben ik nog nooit geweest, maar ik zou er dolgraag een keer naar toe willen.”

LEES OOK: Woudrichem neemt met weemoed afscheid van Dokter Tinus

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.