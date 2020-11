Hans Smolders wil naar Den Haag voor Forum voor Democratie, maar zijn hart ligt in Tilburg

Hans Smolders, nummer 10 op de lijst van Forum voor de gemeenteraadsverkiezingen. vergroot

Mocht politicus Hans Smolders uit Tilburg na de verkiezingen in maart een plekje in de Tweede Kamer bemachtigen voor Forum voor Democratie (FvD) dan is dat misschien maar voor een korte periode. “Na de verkiezingen in 2022 voor de gemeenteraad maak ik een nieuwe afweging”, geeft de politicus zondagochtend aan. “Want mijn hart ligt in Tilburg.”

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 denkt Smolders echter ‘het meest effectief te kunnen zijn in Den Haag’. Zaterdagavond werd bekend dat Smolders op plek tien staat van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

“In Den Haag moet het gebeuren als we als Forum echt dingen willen veranderen”, zegt de Tilburger. “En ik wil alleen naar Den Haag als we serieus mee kunnen doen. Vandaar plek tien op de lijst. Want om serieus mee te kunnen doen, moet je met minimaal tien mensen zijn in Den Haag.”

'Fulltime Tilburg'

“Maar mijn hart ligt in Tilburg”, geeft hij dus ook aan. “Als ik in Tilburg na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wél echt aan de slag kan, kan het zomaar zijn dat ik fulltime kies voor Tilburg.” Nu zit Smolders in de Tilburg in de oppositie. Maar hij verwacht dat dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heel anders zal zijn.

Behalve gemeenteraadslid voor zijn eigen Lijst Smolders Tilburg zit Smolders momenteel ook nog in de Brabantse Staten voor Forum. Functies die hij wanneer hij in de Tweede Kamer wordt gekozen in eerste instantie prima denkt te kunnen combineren met dat Kamerlidmaatschap.

Voorkeurstemmen

Dat FvD tien zetels in de Kamer gaat halen, staat voor Smolders overigens als een paal boven water. Dit ondanks de huidige peilingen waarin de partij uitkomt op vijf à zes zetels.

Maar ook als de partij de tien zetels niet haalt en mensen kiezen hem - net als bij de Provinciale Statenverkiezingen - met voorkeurstemmen dan zal hij naar Den Haag gaan. “Als mensen mij dat vertrouwen schenken dan kan ik niet anders”, zegt hij over dat scenario.

'Broodnodige verandering'

Smolders wil naar Den Haag om in zijn woorden ‘broodnodige verandering’ te realiseren. “Het stoppen van de massa-immigratie, een realistische en betaalbare klimaataanpak, het stoppen van de geldverslindende EU-machine en eerlijke pensioenen”, zijn de thema’s die hij noemt. “Van gevestigde partijen als VVD en CDA zal verandering op deze gebieden niet meer komen”, zegt hij.

Smolders geeft aan zeker voor Forum campagne te gaan voeren in Brabant. “En dan is in maart de keus aan de kiezer.” Voor hem is het dan wat een plekje in de Tweede Kamer betreft ‘nu of nooit’. Lukt het niet dan volgt er volgens hem geen nieuwe poging meer. Eerder in 2002 zat Smolders overigens al kort in de Kamer. Toen namens de LPF.

