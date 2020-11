Actrice Margôt Ros heeft niet aangeboren hersenletsel: 'Ik dacht, mag ik in een gat in de grond?'

Margot Ros vertelt in KRAAK. over haar boek. vergroot

Drie jaar geleden liep de Eindhovense actrice Margôt Ros hersenletsel op bij een ongeluk in het theater. Nu is het leven totaal veranderd. Dit legde ze vast in het boek Hersenschorsing waar ze in het Omroep Brabant-programma KRAAK. over vertelt. "Ik was zo ziek van alle prikkels."

Ros, bekend van het humoristische tv-programma Toren C, trad op in het theater toen het misging. Ze rende achter de coulissen om zich snel om te kleden voor een volgende scene en liep hard tegen een decorstuk aan. Keihard.

De show ging door, maar ze liep een hersenschudding op. "Het licht ging niet uit. Ik ben het podium op één of andere manier weer opgegaan."

"Op een dag kijk je naar een ui en denk je: wat is dat ook alweer?"

Ze handelde zoals je dan doet na zo'n klap. "Ik heb met artsen gesproken, heb gebruik gemaakt van een wekdienst, dan bellen ze je om de twee uur wakker." Maar de hersenschudding ging niet over. Op een scan was niets te zien. "Dan heb je PCS", zei de arts. "Post Commotioneel Syndroom."

Daarna begon een revalidatie die nog altijd niet afgerond is. "Ik had last van uitputting, misselijkheid, licht, geluid, praten. Ik was zo ziek van alle prikkels. Ik dacht: mag ik in een gat in de grond, mag ik in een bunker? Je hersenen gebruik je voor alles, voor lopen, eten en om te denken: wat ga ik straks doen? Als die het niet meer doen, kijk je op een dag naar een ui en denk je: wat is dat ook alweer? Zo ver gaat dat."

"Ze kunnen zelf lezen dat er hoop is."

Ros kon zelf geen boek vinden om uit te leggen wat ze had. "Ik was zo moe en uitgeput dat ik niet aan die liefdevolle mensen om me heen kon uitleggen wat er aan de hand was. Nu kunnen mensen het boek geven aan die dat graag willen weten. En dat ze zelf kunnen lezen dat er hoop is. Hersenen zijn te trainen."

Ros heeft niet alle functies teruggekregen die ze voor het ongeluk had. "Maar ik train nog steeds. En ik hoop nog steeds. Mijn leven is een soort weight watcher van energie geworden. Ik moet steeds rekening houden met wat ik wil doen. Ik moet er op zaterdag aan denken dat ik op zondag naar de studio kom voor dit interview."

Hieronder kan je zien hoe energiek Margôt Ros het interview in KRAAK. afwerkt:

