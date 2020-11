Rosa Boomsma wint Sterren op het Doek met schilderij van Eva Jinek: 'Het is zo'n eer'

Tilburgse kunstenares Rosa Boomsma wint tv-programma Sterren op het Doek. vergroot

De Tilburgse kunstenares Rosa Boomsma won zaterdagavond het tv-programma Sterren op het Doek met haar schilderij van Eva Jinek.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De Amerikaanse-Nederlandse talkshowhost mocht kiezen uit drie kunstwerken en dat viel haar duidelijk niet makkelijk. Maar ze koos voor het werk van Rosa en die was er gelukkig mee. "Ik vind het zo'n eer. Ik volg het programma al jaren. Toen het in 2015 stopte viel bijna een droom in duigen, want nu kon ik niet meer meedoen."

Dat is nu ruimschoots goedgemaakt, want Omroep Max blies het programma nieuw leven in en de redactie vroeg Rosa om mee te doen. "Eigenlijk zou ik vorig jaar al meewerken, maar toen was ik hoogzwanger en kon het niet doorgaan. Stiekem ben ik wel blij, want nu mocht ik Eva Jinek schilderen!"

Het schilderij hangt al

Niet alleen is het plezierig om een mooie vrouw te schilderen, maar Jinek viel ook nog eens op door haar spontaniteit. "Ze is heel open, leuk, ambitieus en slim. Het was heel bijzonder om haar te ontmoeten. Ik had al een foto van haar gekregen dat ze het schilderij heeft opgehangen en vanmiddag kreeg ik een berichtje van haar. Leuk."

Het was een bijzondere aflevering van Sterren op het Doek. Niet alleen het schilderij van Rosa viel in de smaak, ook haar andere twee werken vielen in goede aarde. "Ze vond het echt moeilijk om te kiezen, ze waren alle drie goed. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de andere twee schilderijen voor recordbedragen zijn geveild."

Kunstenares in het Rijksmuseum

De uitzending was zaterdagavond, de reacties stroomden de afgelopen uren binnen bij de geboren Tilburgse. "Alleen maar leuke reacties, privé van mensen, maar ook via Twitter. Echt, zó leuk."

Rosa is in het dagelijkse leven werkzaam als kunstenares. "Ik heb een economische opleiding gevolgd, maar op een gegeven moment ben ik gaan schilderen." Dat bracht haar in het kunstprogramma, waarbij ze in de finale in het Rijksmuseum in Amsterdam mocht staan met haar werk en uiteindelijk won.

De kans is groot dat de deelname aan Sterren op het Doek haar geen windeieren gaat leggen. "De eerste geïnteresseerden voor een portret hebben zich al aangemeld. Dat is hartstikke mooi."

