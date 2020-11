Wachten op privacy instellingen... Lange rijen voor vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog. rijen voor vuurwerk winkels in Belgie rijen voor vuurwerk winkels in Belgie rijen voor vuurwerk winkels in Belgie Volgende Vorige vergroot 1/5 Lange rijen voor vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog, België sluit niet-essentiële winkels

De op handen zijnde sluiting van niet-essentiële winkels in België heeft zondag tot grote drukte geleid in Baarle-Hertog. Vooral bij winkels waar vuurwerk te koop is, stonden de klanten in lange rijen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Die rijen geven een enigszins vertekend beeld, want op straat mag het dan druk zijn, binnen zijn de winkels nagenoeg leeg. Er mogen maar een paar klanten tegelijk binnen. Winkeleigenaren vrezen groot omzetverlies. "95 Procent van mijn klanten komen uit Nederland, maar die handel stopt en de compensatie? Dat is tien procent van de omzet van vorig jaar", vertelt Gijs ten Velde. Hij is de eigenaar van de winkel Zena Vuurwerk in Baarle-Hertog.

Nederlands vuurwerk prutswerk

De klanten laten zich niet afschrikken door de rijen. Vaders kopen vuurwerk voor hun zonen, die toch wat willen afsteken. Andere wachtenden geven de voorkeur aan Belgisch vuurwerk "Nederlands vuurwerk is prutsvuurwerk", vertelt een klant die buiten staat te wachten tot hij binnen mag. "Het is ook veel goedkoper in België, daarom kom ik hier." Anderen komen vooral voor de knallers, die in Nederland niet meer verkocht mogen worden.

Gisteren werd Loots Vuurwerk in Baarle-Hertog gesloten. Volgens de federale regels mogen er twaalf mensen binnen zijn, maar volgens de burgemeester tien en dus moesten de deuren dicht, ondanks de duidelijke stickers op de vloer en een streng deurbeleid. Ook de andere vuurwerkwinkels moeten nu minstens vier weken dicht. Extra pijnlijk in de belangrijkste weken van het jaar.

Troostende woorden

Ten Velde hoopt dat hij zijn winkel in december, de laatste weken voor oud en nieuw weer open mag. "Ik verwacht dat ik dan weer goede zaken kan doen. Mensen kopen zeker meer. Ze hebben minder uit kunnen geven, want ze konden niet op vakantie en er was geen kermis. Dat compenseren ze dan met oudjaar." Ondertussen krijgt hij hartverwarmende reacties van klanten. "Ik krijg van iedereen succeswensen en kaartjes met troostende woorden. Dat is heel leuk."

De Brabantse vuurwerkliefhebbers gokken het er niet op. Ook al staan ze daar dan net je met mondkapje soms tot wel veertig minuten in de rij voor om toch hun potten en pijlen te halen.

