PSV-directeur Toon Gerbrands is boos op de KNVB: ‘Er is totaal geen regelgeving’

PSV-directeur Toon Gerbrands (foto: ANP). vergroot

PSV-directeur Toon Gerbrands is ‘not amused’ over de gang van zaken bij de KNVB. PSV heeft deze week tweemaal het verzoek ingediend om de wedstrijd PSV-ADO Den Haag te verzetten wegens het drukke (Europese) speelschema van de Eindhovenaren en de vele coronabesmettingen die de club nu parten spelen. Maar de voetbalbond ging er niet mee, tot ergernis van Gerbrands.

Job Willemse Geschreven door

De algemeen directeur van PSV kan er met zijn hoofd niet bij. Hij is verontwaardigd over de gang van zaken van de voetbalbond. “Dat is wel wonderlijk te noemen”, stelt Gerbrands. “Wij hebben gisteren begin van de avond opnieuw een verzoek ingediend en kregen laat deze morgen pas reactie. Dat laat maar eens zien dat de regelgeving niet klopt en niet duidelijk is. Want anders hadden ze vijf minuten later ook al kunnen zeggen dat de wedstrijd gewoon door moet gaan.”

Gerbrands (63) had op wat meer begrip gehoopt van de KNVB. “Het enige wat we hebben gevraagd is om op maat te kijken naar dit probleem. Verder heb ik ook nog nooit een verzoek ingediend, ik ben niet zo’n pieper. Maar er is echt wat aan de hand nu."

De Nederlandse voetbalbond heeft dus tweemaal het verzoek van PSV naar de prullenbak verwezen. Waar veel mensen die beslissingen niet begrijpen, kan Gerbrands wel verklaren waarom de bond tot deze conclusie komt. “De regels zijn niet duidelijk. Dat is het. De KNVB is meer met politiek bezig. Ze willen in Den Haag laten zien dat het voetballen allemaal gewoon door kan gaan. Wij missen nu 13 spelers en gaan nu risico nemen door sommige spelers op te stellen.”

PSV heeft niet overwogen om niet in actie te komen vanmiddag, zo stelt Gerbrands. “Nee, die gedachte is er niet geweest. Maar het is duidelijk dat de KNVB meer had kunnen doen voor PSV en het Nederlandse voetbal. Komende donderdag spelen we weer een uitwedstrijd in Europees verband en vandaag vallen er opnieuw twee spelers weg en komen er geen andere spelers terug van hun coronabesmetting. We begeven ons op de grens of het nog wel ethisch en medisch verantwoord is om te spelen. We gaan zien wat er gaat gebeuren vanmiddag.”

PSV trapt om 16.45 uur af voor de wedstrijd met ADO Den Haag.

Ook Roger Schmidt snapt niets van de beslissing van de KNVB.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.