Automobilist aangehouden die na ongeluk cilinder met lachgas probeert te verstoppen

Een automobilist is zondagavond aangehouden nadat hij onder invloed een ongeluk had veroorzaakt. Dat gebeurde op de Beukenlaan in Eindhoven. De man botste met hoge snelheid op een auto en ramde ook nog een muur langs de weg.

Volgens getuigen probeerde de bestuurder van de auto een cilinder met lachgas te verstoppen. Agenten en ambulancepersoneel vonden de cilinder terug. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte werd in de ambulance nagekeken. Daarna is hij meegenomen naar het bureau.

De toestand van de inzittende(n) van de andere auto is niet bekend.

