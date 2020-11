RKC kansloos onderuit tegen AZ

Stevig duel om de bal tussen AZ-RKC vergroot

Het eredivisieweekend werd afgesloten met de wedstrijd AZ-RKC. De uitploeg was in de competitie goed in vorm, maar wist zondagavond geen goede indruk achter te laten. De Waalwijkers gingen met 3-0 onderuit. Wat viel er op in het regenachtige Alkmaar?

1. Matige openingsfase van RKC

AZ had minder dan vijf minuten nodig om op voorsprong te komen. Een splijtende voorzet van Teun Koopmeiners kwam precies aan bij aanvaller Calvin Stengs. De verdediging van de Waalwijkers stond erbij en keek ernaar. Na de vroege openingstreffer bleef AZ hoog druk zetten. RKC wist zich geen raad en kwam dan ook geen seconde onder de druk vandaan. Het was te danken aan doelman Kostas Lamprou dat het na een halfuur nog maar 1-0 (tevens ruststand) stond. Vooral vanaf de linkerkant kwam het meeste gevaar van de Alkmaarders. Saïd Bakari had zijn handenvol aan Jesper Karlsson. De linksbuiten van AZ is al een aantal weken op dreef en was vandaag ook een plaaggeest voor de Waalwijkse defensie.



Na iets meer dan een halfuur voetballen was de storm van AZ een beetje gaan liggen en kon RKC gaan nadenken over aanvallen. Tot echte dreiging voor de goal van AZ-doelman Marco Bizot zorgde het niet.

Kostas Lamprou was trots op zijn eigen prestatie, als team was het minder:

2. Blessure Sylla Sow

Het optreden van RKC-aanvaller Sylla Sow bleef in Alkmaar beperkt tot 35 minuten. De vleugelaanvaller raakte na een overtreding van Jonas Svensson geblesseerd. Even leek hij door te kunnen, maar na twee minuten ging Sow er weer bij zitten en moest hij vervangen worden door Ola John.

Het was de volgende domper voor RKC in de eerste helft. Sow was de afgelopen weken in de competitie vaste basisspeler. Gezien het feit dat Ola John nog niet helemaal wedstrijdfit is, zal Fred Grim ongetwijfeld hopen dat de vleugelspeler er volgende week in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Sparta weer bij is.

3. Opvallende invalbeurt Quasten, penaltykiller Lamprou

Paul Quasten had na zijn invalbeurt in de 67e minuut maar een paar seconden nodig om een penalty te veroorzaken. De linksback maakte een overtreding op AZ-aanvaller Albert Gudmundsson. Geluk voor Quasten is dat Kostas Lamprou een ware penaltykiller is. Eerder dit seizoen pakte de RKC-goalie al een penalty van Heraclied Rai Vloet.

Nu wist ook AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners het buitenkansje vanaf elf meter niet te benutten. Lamprou koos wederom de goede hoek en wist de bal zeer knap uit de goal te werken. Quasten kon opgelucht ademhalen dat zijn knullige eerste seconden geen tegentreffer opleverde.

Kostas Lamprou over zijn gestopte penalty:

4. Eerste doelpoging

Op voorhand zullen weinig RKC-supporters gerekend hebben op een resultaat tegen AZ. Ook in de praktijk heeft de uitploeg geen moment aanspraak gemaakt op minimaal een punt. De eerste doelpoging van de Waalwijkers viel pas in minuut 75 te noteren. Ola John kwam na een voorzet van Quasten in kansrijke positie maar zijn bal werd geblokt.

Het was voor RKC een wedstrijd om snel te vergeten. De blik zal alweer snel vooruit gaan op de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Sparta komt dan op bezoek in het Mandemakers Stadion. Een tegenstander waarbij menig RKC-supporter wel zal rekenen op een resultaat van de ploeg van trainer Fred Grim.

