Huis en auto beschoten in Eindhoven, er was iemand thuis toen dit gebeurde

De politie doet onderzoek in de Echternachlaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Een huis aan de Echternachlaan in Eindhoven is zondagnacht beschoten. Rond vijf uur hoorde een buurtbewoner knallen. Op het moment dat er op het huis geschoten werd, was daar volgens de politie iemand aanwezig.

In het beschoten huis is een kogelgat ontdekt. Ook in een geparkeerde auto zijn kogelinslagen te zien. De getuige zag twee mensen wegrennen.

In de video zie je beelden van het onderzoek:

Onderzoek

Bij de schietpartij raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en hoort getuigen.

"Vermoedelijk is er vanaf de parkeervakken geschoten", laat een ooggetuige weten. "Agenten hebben met een politiehond aan de overkant van de laan naar sporen van de verdachten gezocht."

In een auto in de Echternachlaan zit een kogelgat (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Verband met steekpartij?

In de nacht van zaterdag op zondag vond in de Echternachlaan vlakbij de Bisschop Bekkerslaan een steekpartij plaats. Hierbij raakte een 23-jarige man gewond. Grote vraag is of er een verband is tussen deze twee zaken. Een woordvoerster van de politie laat weten dat de gebeurtenissen 'vooralsnog afzonderlijk worden onderzocht'. "Maar mochten er ergens raakvlakken lijken te zijn, gaan we daar natuurlijk nadrukkelijk naar kijken. "

Een huis en een auto in de Echternachlaan in Eindhoven zijn geraakt door kogels (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

