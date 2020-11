Wat was het warm afgelopen nacht, temperatuurrecord van 2 november is gesneuveld

Zeer zacht en buiig novemberweer met veel wind in Waalwijk (foto: Martha Kivits). vergroot

Het temperatuurrecord van 2 november is eraan. Het werd in de nacht van zondag op maandag in Brabant liefst 18,8 graden.

"Dan denk je: wat gek, want de middag is nog niet eens begonnen", knikt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. "De zon was nog niet eens op. Dat klopt, deze nacht was absurd zacht." Het oude temperatuurrecord voor 2 november stond op 18,3 graden. Dat dateerde uit 2014. In Woensdrecht werd het afgelopen nacht liefst een halve graad warmer. "Toen ik maandagochtend mijn huis uit wandelde, was het buiten warmer dan binnen."

Ander weertype op komst

In de loop van deze maandag verwacht Janssen vrij veel bewolking en een beetje regen. "Maar er zijn deze ochtend ook droge perioden. Het waait daarnaast stevig. Het is dus weliswaar zacht, maar qua weer is het allemaal wat minder. Maandagmiddag gaat het wat harder regenen, maar in het westen van de provincie breekt in de loop van de middag het zonnetje wat vaker door."

Meer warmterecords verwacht Janssen deze week niet. Vanaf dinsdag krijgen we volgens de weerman van Weerplaza namelijk een ander weertype. "Dan stroomt koelere lucht ons land binnen. Tegelijkertijd neemt de wind in kracht af. De temperatuur daalt dan naar 12 of 13 graden."

Vorst

Van woensdag tot en met het weekend blijft het droog. "Maar tijdens heldere nachten kan het flink afkoelen", waarschuwt Jansen. "Ik sluit niet uit dat de minimumtemperatuur dicht bij de nul graden uitkomt. We kunnen later in de week dus voor het eerst in dit najaar met vorst te maken krijgen."

