EK veldrijden in Rosmalen gaat ondanks corona wél door: 'Maar we lopen op eieren'

Mathieu van der Poel en de fans ontbreken in Rosmalen, maar het EK gaat door (foto: OrangePictures). vergroot

Op het profvoetbal na gaat er bijna geen sportevenement door in Nederland op dit moment. Bijna, want in Rosmalen wordt druk gewerkt aan de opbouw van het parcours van het EK veldrijden. Komend weekend wordt op het Autotron-terrein gestreden om de Europese titel.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Natuurlijk zijn we trots", zegt Esther Vroegh, voorzitter van de Stichting Grote Prijs van Brabant en de organisatie van het EK. Eerlijk gezegd heeft ze er ook wel eens aan gedacht om een streep te zetten door het sportevenement. "Daar hebben we natuurlijk aan gedacht. Iedere keer kun je door de waan van de dag, of zelfs de waan van het uur, ingehaald worden. Maar ik ben blij en trots dat we met z’n allen veel doorzettingsvermogen hebben kunnen tonen en dat het door gaat.”

"Het wordt natuurlijk wel een hele andere versie dan we gedacht hadden. Dat wij het weer mochten organiseren was een stukje erkenning en waardering voor de vorige editie, in 2018. Maar begin 2020 hadden we nooit kunnen bedenken wat ons te wachten stond."

"Bij de eerste coronagolf hadden we nog het idee dat we hier 3500 mensen mochten ontvangen."

Vroegh kijkt het grote terrein op, waar het parcours al zichtbaar wordt. Op zaterdag 7 en zondag 8 november worden in vier categorieën Europese titels uitgereikt, maar het terrein blijft verder bijna leeg. "Bij de eerste coronagolf hadden we nog het idee dat we op zo’n groot terrein 3500 mensen mochten ontvangen. Toen werden we ingehaald door alle gebeurtenissen. Er zijn veel ideeën geopperd, om bijvoorbeeld in een theaterachtige vorm publiek toe te laten. Maar het werd iedere keer minder. Nu is het helaas zonder publiek, maar het is wel mooi dat het toch door kan gaan."

Wachten op privacy instellingen...

Het vraagt wel veel van de organisatie, een Europees kampioenschap organiseren in deze tijd. "Normaal ben je bezig met het deelnemersveld, de financiën en de vergunningen. Maar nu zijn bijzaken hoofdzaken geworden. Je bent veel tijd kwijt met wie er op het terrein mag komen en hoe je kan zorgen dat alles veilig is. En je maakt mensen continu bewust en spreekt ze aan dat ze de RIVM-maatregelen moeten naleven. We weten dat we op eieren lopen. We moeten uiterste voorzichtig zijn. We testen alle mensen die op het terrein komen, al is dat maar een select groepje."

"Ik ben blij als het zondagavond is en alles door heeft mogen gaan."

Zaterdag gaan om halfeen de beloften van start, Vroegh kan niet wachten tot het zover is. "Zaterdagochtend weten we pas echt of we van start kunnen. Wat dat betreft ben ik heel blij als het zondagavond is en alles door heeft mogen gaan.”

Voormalig Nederlands kampioen Richard Groenendaal denkt er ook zo over. Hij mocht, net als in 2018, het parcours ontwerpen. Hij veranderde wat details in vergelijking met de vorige editie, maar moest ook rekening houden met corona. “Ik ben bezig geweest met de laatste bocht voor de finish. Corona-technisch was dat niet goed. Ik kon de anderhalve meter afstand niet waarborgen bij de verkeersstromen. Dus heb ik het parcours een beetje teruggeschoven.”

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.