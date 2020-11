Schietpartij maakt weinig indruk op buurt in Eindhoven: 'Er gebeurt hier wel vaker iets'

De schietpartij aan de Echternachlaan in Eindhoven zondagnacht maakt weinig indruk op buurtbewoners.

Een man die naar zijn werk vertrekt, vertelt dat hij wakker werd van knallen. “Ik dacht dat het vuurwerk was.” Geschrokken is de man niet. “Er gebeurt hier wel vaker iets. Laatst is hier iets verderop ook geschoten.” Afgelopen zaterdag was er ook een steekpartij in de buurt.