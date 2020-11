Geen stille tocht en kerkdienst bij de herdenking van de stadshuisramp Heusden

Geen stille tocht en kerkdienst bij herdenking van de stadshuisramp Heusden. vergroot

De herdenking van de stadhuisramp in Heusden krijgt dit jaar door corona een andere invulling. Anders dan voorgaande herdenkingen zal er dit jaar geen stille tocht door het vestingstadje trekken en de gebruikelijke herdenkingsdienst in de kerk is ook afgeblazen. Wel zal er 'in de loop' van woensdag 4 november een krans worden gelegd bij het monument. "Dit gebeurt sober en zonder protocol", aldus de gemeente.

Rob Bartol Geschreven door

Onder enorme belangstelling werd een jaar geleden in Heusden de stadhuisramp van 1944 nog herdacht. Tussen de 500 en 700 mensen woonden toen in de Grote of Catharijnekerk een herdenkingsdienst bij en honderden mensen liepen mee in een indrukwekkende stille tocht.

Persoonlijk eerbetoon

Door corona zal het vestingstadje de massamoord uit 1944 dit jaar niet op de traditionele manier kunnen herdenken. Wel is er een sobere kranslegging door de burgemeester en de jeugdburgemeesters.

"Om elke vorm van toeloop te vermijden zijn overige collegeleden, koor en het gilde hierbij niet aanwezig. Gedurende de rest van de dag kan iedereen die dat wil een persoonlijk eerbetoon brengen bij het monument", aldus de gemeente. Uiteraard roept de gemeente op om dan wel de coronaregels na te leven.

Vlag halfstok

Op de plek waar de Duitsers in 1944 het stadhuis opbliezen en 134 inwoners om het leven kwamen zal vanaf woensdagmiddag de vlag halfstok hangen. Bij het herdenkingsmonument worden zoals gebruikelijk wel 134 kaarsen geplaatst. Het activiteitencomité Heusden en de gemeente hopen op deze manier toch een eervolle herdenking van de slachtoffers van de stadhuisramp mogelijk te maken.

In de loop van woensdag 4 november zal burgemeester Willemijn van Hees samen met de jeugdburgemeesters ook bloemen leggen bij het herdenkingsteken aan het Steegerf. Het teken markeert de locatie waar op 4 november 1944 de bevrijding van het grondgebied van de huidige gemeente Heusden begon.

In de video de herdenking van de Stadhuisramp Heusden op 4 november 2019:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.