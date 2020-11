Petra bezorgt minima een mooie kerst en daarom moet zij Brabander van het Jaar worden

Petra deelt met kerst boodschappenpakketten uit aan minima vergroot

Petra de Jager uit Zevenbergen heeft een drama om kunnen zetten in iets moois. In 2014 overleden haar man Remco en dochter Prisca bij een ongeluk. Omdat het de wens van Prisca was om later mensen die het moeilijk hebben te gaan helpen, besloot Petra haar droom waar te gaan maken. Daarom is zij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Met een winkelkarretje vol koffie, chips en blikjes groenten loopt Petra door de plaatselijke supermarkt. Alle spullen die ze koopt, zijn voor de Prisca Christmas Actie.

Prisca was pas 17 toen ze samen met haar vader Remco om het leven kwam bij een motorongeluk. Twee maanden daarvoor had ze tegen haar moeder gezegd dat als ze later een baan had, ze met kerst iets goeds wilde gaan doen voor mensen die het moeilijk hebben. Petra: "Zover is het helaas nooit gekomen. Dus besloot ik namens haar rond de kerstdagen boodschappenpakketten uit te gaan delen. Dat was haar wens. Zo jammer dat ze het zelf niet waar heeft kunnen maken."

Bekijk hier de kerstactie van Petra:

Boterhammen als kerstdiner

Hoewel ze het zelf niet breed heeft, betaalt Petra alles uit eigen zak. Ieder jaar spaart ze zo'n 800 tot 1000 euro. Daarvan gaat ze in december boodschappen kopen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. "Bijvoorbeeld een gourmetschotel. Sommige mensen eten anders boterhammen als kerstdiner. Hoe triest is dat?"

In 2015 deelde Petra de pakketten voor het eerst uit namens Prisca. Ieder jaar komen er meer gezinnen bij. Petra glundert: "Ik heb het nu al vijf jaar op rij gedaan. Vorig jaar heb ik maar liefst 43 gezinnen een mooie kerst kunnen geven."

