Maarten geeft concerten voor ouderen in quarantaine en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Je mensen niet beter opvrolijken dan met muziek. Daarom besloot muzikant Maarten de Gans uit Boxtel miniconcerten te gaan geven voor de bewoners en de zorgmedewerkers, toen veel zorgcentra tijdens de eerste coronagolf geen bezoekers mochten ontvangen. Zo heeft hij veel mensen muzikaal een hart onder de riem gestoken en daarom is Maarten genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar

Met zijn gitaar in de hand komt Maarten aan bij zorgcentrum Liduina in Boxtel. En met een gouden kliko. Maarten: "Dat ziet er misschien gek uit, maar daar zit de versterker in. Zo kan iedereen de muziek horen."

Zodra ze Maarten in het vizier krijgen, komen veel bewoners en zorgmedewerkers op de balkonnetjes en voor de ramen staan. En zodra de eerste klanken van het lied 'Brabant' van Guus Meeuwis klinken, deinen ze zachtjes mee.

Het optreden van Maarten de Gans in Boxtel:

Mensen zitten opgesloten

Het idee voor de miniconcerten kwam van de vriendin van Maarten. "Zij werkt in de zorg en legde me uit dat er allemaal mensen opgesloten zaten in zorgcentra. Er mochten geen bezoekers meer komen en de dagbesteding was stilgezet. Ze vroeg waarom ik niet iets voor die bewoners ging doen."

Dat vond Maarten een prachtig idee. Veel van zijn optredens werden vanwege corona afgelast. En dus pakte hij zijn gitaar en trok naar de zorgcentra. En met succes, hij werd overal met open armen ontvangen.

Maarten tijdens een optreden bij zorgcentrum Liduina in Boxtel vergroot

Emotioneel

Maarten heeft tijdens de eerste coronagolf op zo'n twintig plekken een miniconcert gegeven. Soms zelfs meerdere op een dag. "Het begon met een concert bij een zorgcentrum in Boxtel. Maar al snel kwamen er aanvragen uit de hele regio binnen. Ik hoopte dan andere muzikanten dit voorbeeld zouden volgen en dat is gelukkig ook gebeurd."

Hoewel Maarten het geweldig vond om voor de ouderen op te treden, was het ook zwaar. Maarten legt uit: "Om hun emoties binnen te krijgen was veel zwaarder dan het zingen. Dat greep me echt aan. Maar ik ben blij dat ik die mensen in deze moeilijke tijd een mooie dag heb kunnen bezorgen."

