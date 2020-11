Jan strijdt tegen eenzaamheid bij ouderen en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Pakketbezorger Jan strijdt tegen eenzaamheid bij ouderen vergroot

Jan van den Velden uit Rijen is pakketbezorger. Hij merkte in zijn dagelijkse rondes dat veel ouderen eenzaam waren en echt uitkeken naar zijn komst, zodat ze even een praatje konden maken. Dat greep Jan zo aan dat hij hier iets aan wilde gaan doen. Daarom neemt hij tijdens zijn rondes extra tijd om bij de mensen die eenzaam zijn en graag een praatje maken, even een bakkie koffie te doen en een luisterend oor te bieden. Daarom is Jan genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door

Met een pakketje onder zijn arm belt Jan aan bij Angela. Als ze open doet vraagt hij meteen: "Hoe gaat het ermee?" Daarna gaat hij mee naar binnen, om samen een bakje koffie te drinken en te praten.

Pakketbezorger Jan merkt in zijn dagelijkse rondes in onder meer Rijen, Gilze en Molenschot dat veel ouderen eenzaam zijn en echt uitkijken naar zijn komst. Want dan kunnen ze even een praatje maken. Jan legt uit: "Een mevrouw bleek zelfs alleen maar pakketjes te bestellen zodat ze iemand zag die dag en wat aanspraak had. Dat greep mij zo aan dat ik hier iets aan wilde gaan doen."

Een tegen eenzaamheid

Jan sloot hij zich aan bij de actie ‘Een tegen eenzaamheid’. Hij zorgt ervoor dat gemeenten, stichtingen en vrijwillgers samenwerken. Zo maakt hij tijdens zijn rondes extra tijd om mensen die eenzaam zijn en graag een praatje maken, een luisterend oor te bieden. "Sommige mensen schamen zich voor hun eenzaamheid. Maar ik laat me niet zomaar wegsturen. Ik probeer ze uit hun isolement te halen."

Bekijk hier hoe pakketbezorger Jan eenzame ouderen bezoekt:

Wachten op privacy instellingen...

Bloemen en chocola

Maar Jan doet meer. Begin maart heeft hij een Brabantse koffietafel georganiseerd om ouderen met elkaar in contact brengen. Hij nodigde daarbij allerlei organisaties uit om te vertellen over hun activiteiten. Van yoga tot bridge, van een koor tot aikido.

Ook heeft Jan tijdens de eerste coronagolf in april zorgcentra opgefleurd door bossen boemen aan de bewoners uit te delen. En met Pasen is hij chocola gaan brengen aan de zorgmedewerkers, om hen te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Andere genomineerden

Wil je ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar Brabant Nieuws. Daarin is van maandag 16 t/m vrijdag 27 november iedere werkdag een van de genomineerden te zien.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op Brabandervanhetjaar.nl. De stembus is geopend van 27 november tot en met 11 december. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle genomineerden.

Op tweede kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant tv en online wie de Brabander van het Jaar 2020 is geworden. Daarin worden uiteraard ook de zorghelden uitgebreid in het zonnetje gezet.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.