Vrachtwagen geschaard op A16, weg weer deels open tussen knooppunt Galder en Rijsbergen

De A16 van Antwerpen in de richting Breda is maandag rond een uur weer deels open. Eerder gebeurde er een ongeluk waarbij een vrachtwagen schaarde. Daardoor was de snelweg tussen knooppunt Galder en de afslag Rijsbergen helemaal dicht. Bij het ongeluk was ook een bestelauto betrokken.

Sandra Kagie Geschreven door

In eerste instantie gaf Rijkswaterstaat aan dat de weg waarschijnlijk tot halfdrie dicht zou zijn, maar rond een uur kon het verkeer vanuit Antwerpen al langs de geschaarde vrachtwagen. Wel waren er op dat moment bij de afrit Rijsbergen nog twee rijstroken dicht.

Omrijden via de zuidkant van Breda was na een uur niet meer nodig. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn, is niet duidelijk.

